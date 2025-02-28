Хайруллин о трех поражениях СКА дома: «У нас хороший коллектив, знающий, как справляться с трудностями. Победы придут через работу и труд»
Команда под руководством Романа Ротенберга проиграла три домашних матча подряд – «Куньлуню» (4:6), «Спартаку» (2:7) и «Динамо» (0:1).
– Домашняя серия получилась максимально неудачной. Какая атмосфера царит в коллективе, учитывая провальные результаты и тот факт, что до плей-офф осталось совсем немного?
– Очень неприятно, что мы полностью проиграли домашнюю серию, но у нас хороший коллектив, который знает, как справляться с такими трудностями.
Самое главное сейчас – это взаимная поддержка и позитив. Думаю, что победы придут к нам через работу и труд.
– Влияет ли на СКА отсутствие командного лидера Евгения Кузнецова, который пропускает множество матчей на протяжении последних двух месяцев?
– У нас хорошая команда. К тому же на подходе в основной состав есть очень много талантливых молодых игроков.
Мы играем друг за друга, так что один человек не может полностью повлиять на результаты команды, – сказал нападающий СКА Марат Хайруллин.
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