Малкин с 2+2, Келлер с 1+4 и Василевский с 4-м шатаутом в сезоне – звезды дня в НХЛ
Евгений Малкин, Клейтон Келлер и Андрей Василевский – звезды дня в НХЛ.
Подведены итоги очередного игрового дня в лиге.
Третья звезда – вратарь «Тампы» Андрей Василевский, засушивший «Калгари» (3:0) при 27 отраженных бросках. Матч на ноль стал для него 4-м в сезоне и 38-м за карьеру в регулярках.
Вторая звезда – форвард «Юты» Клейтон Келлер, набравший 5 (1+4) очков в матче с «Миннесотой» (6:1).
Первая звезда – форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин, набравший 4 (2+2) очка в матче с «Филадельфией» (5:4 ОТ). Его гол в овертайме принес победу «Пингвинс».
Огненный камбэк «Питтсбурга» в дерби! Малкин выбил 2+2 и обыграл Мичкова, у которого тоже дубль
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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