«Коламбус» выиграл 3 из 3 матчей после паузы и закрепился в зоне плей-офф
«Коламбус» выиграл 3 из 3 матчей после перерыва и закрепился в зоне плей-офф.
Сегодня «Блю Джекетс» нанесли поражение «Детройту» (5:2) – конкуренту по борьбе за выход в плей-офф на Востоке.
Команда под руководством Дина Эвасона выиграла 3 из 3 матчей в регулярном чемпионате НХЛ после перерыва на Турнир четырех наций. Ранее были обыграны «Чикаго» (5:1) и «Даллас» (6:4).
«Коламбус» набрал 66 очков в 59 играх и занимает 2-е из 2 мест wild card в Восточной конференции, уступая «Ред Уингс» (66 в 59) по числу побед в основное время. В следующем матче команды вновь сыграют друг с другом.
«Рейнджерс» (62 очка в 58 играх), «Оттава» (62 в 58) и «Бостон» (62 в 60) отстают от клуба из Огайо на 4 балла.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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