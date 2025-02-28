Марченко забил «Детройту» в пустые ворота и обновил личный рекорд по голам за сезон (24). У него 60 очков и «+34» в 56 играх

Кирилл Марченко обновил личный рекорд по голам за сезон (24) в НХЛ.

Форвард «Коламбуса» поставил точку в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом » (5:2), поразив пустые ворота.

На счету 24-летнего россиянина стало 60 (24+36) очков в 56 играх в текущем сезоне при полезности «+34». Он обновил личный рекорд по голам за сезон (в прошлой регулярке было 23 шайбы в 78 играх).

Сегодня Марченко (23:15 – первое время среди форвардов «Коламбуса », 2:54 – в большинстве, «+1») реализовал 1 из 4 бросков в створ и 4 раза промахнулся. Также в его активе 2 силовых приема и 1 перехват.