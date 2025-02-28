Тарасов отразил 29 бросков «Детройта» из 31. Победа – 2-я подряд и 6-я в 15 играх в сезоне

Даниил Тарасов отразил 29 бросков «Детройта» из 31.

Вратарь «Коламбуса » вышел в старте на матч против «Ред Уингс» (5:2).

Победа стала для 25-летнего россиянина 2-й подряд и 6-й в 15 играх в сезоне (88,1% сэйвов, коэффициент надежности 3,58).