Тарасов отразил 29 бросков «Детройта» из 31. Победа – 2-я подряд и 6-я в 15 играх в сезоне
Даниил Тарасов отразил 29 бросков «Детройта» из 31.
Вратарь «Коламбуса» вышел в старте на матч против «Ред Уингс» (5:2).
Победа стала для 25-летнего россиянина 2-й подряд и 6-й в 15 играх в сезоне (88,1% сэйвов, коэффициент надежности 3,58).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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