«Питтсбург» взял реванш у «Филадельфии» – 5:4 ОТ после 0:3 и 2:4 по ходу матча. Клуб прервал серию из 4 поражений подряд
«Питтсбург» взял реванш у «Филадельфии» (5:4 ОТ) после 0:3 и 2:4 по ходу матча.
«Пингвинс» обыграли «Флайерс» в домашнем матче в рамках регулярного чемпионата НХЛ. Команды провели вторую игру подряд – 2 дня назад «летчики» дома одержали крупную победу со счетом 6:1.
Сегодня «Питтсбург» отыграл дефицит в 3 шайбы. На 28-й минуте счет стал 0:3, после чего вратарь Алекс Неделькович (12 сэйвов после 15 бросков) был заменен на Йоэля Бломквиста (21/22).
В составе «пингвинов» дубли сделали защитник Эрик Карлссон (2-я звезда матча, 2+1) и форвард Евгений Малкин (1-я звезда, 2+2), отличившийся в овертайме.
Таким образом, команда под руководством Майка Салливана прервала серию из 4 поражений подряд. С 57 очками в 61 игре она по-прежнему занимает последнее место в Столичном дивизионе.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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