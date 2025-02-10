Исхаков о непопадании в заявку ЦСКА: «Посадить игрока в запас на пару игр, чтобы перезагрузился – обычная практика. В моей карьере это не в первый раз»
24-летний форвард провел 48 матчей, в которых набрал 26 (11+15) очков при полезности «+7». Команда тренера Ильи Воробьева находится на 5-м месте в таблице Западной конференции, набрав 68 очков в 52 матчах.
– Как оцените свою игру в этом сезоне за ЦСКА?
– Возможно, статистика не та, на которую я рассчитывал. Сезон у нас идет то вверх, то вниз – с небольшими спадами, но последние матчи играем хорошо, показываем ту игру, которую ждет от нас руководство, тренерский штаб. Готовимся к плей‑офф, осталось не так много игр.
– Тренерский штаб вас на несколько игр сажал в запас.
– Это помогает многим игрокам. Тренер видел, что у меня голова немного не на том месте, где‑то мне не везло, где‑то не показывал свою игру. Это обычная практика – посадить игрока на пару игр в запас, чтобы он перезагрузился.
– Как вы отреагировали на это решение? Многие после этого эмоционально проседают.
– Это не первая практика за мою карьеру, поэтому отреагировал хорошо, – сказал нападающий ЦСКА.
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