Рыбин о Мичкове: «Советовал ему держать вес, чтобы точно лишним не был. Он в тяжелой команде с тяжелым тренером»
Максим Рыбин советовал Матвею Мичкову следить за своим весом в «Филадельфии».
«Мичкова мы списывать не будем, он в тяжелой команде с тяжелым тренером. Я ему советовал обязательно держать вес, чтобы он точно лишним не был», – сказал бывший нападающий сборной России Максим Рыбин.
В текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ на счету Матвея Мичкова 41 (17+24) очко в 57 играх сезона.
Мичков – 4-й новичок «Флайерс» за последние 20 лет, набравший 40+ очков за сезон
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Vprognoze
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