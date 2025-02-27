Рыбин о Мичкове: «Советовал ему держать вес, чтобы точно лишним не был. Он в тяжелой команде с тяжелым тренером»

Максим Рыбин советовал Матвею Мичкову следить за своим весом в «Филадельфии».

«Мичкова мы списывать не будем, он в тяжелой команде с тяжелым тренером. Я ему советовал обязательно держать вес, чтобы он точно лишним не был», – сказал бывший нападающий сборной России Максим Рыбин.

В текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ на счету Матвея Мичкова 41 (17+24) очко в 57 играх сезона.

Мичков – 4-й новичок «Флайерс» за последние 20 лет, набравший 40+ очков за сезон