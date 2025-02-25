Кузнецов о Турнире четырех наций без России: «Такие реалии. Нам приходится только биться, терпеть, ждать и надеяться на лучшее»

Евгений Кузнецов высказался о том, что Россия не играла на Турнире четырех наций.

В турнире, организованном НХЛ , приняли участие сборные Канады, США, Швеции и Финляндии.

В финале Канада обыграла США (3:2 ОТ).

«Полные матчи не получалось смотреть, но хайлайты видел. Что касается отсутствия россиян на нем, к сожалению, такие реалии.

Нам как спортсменам приходится только биться, терпеть, ждать и надеяться на лучшее», – сказал нападающий СКА Евгений Кузнецов.