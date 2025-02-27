Агент Дер-Аргучинцева: «Гру ищет негатив в игре Семена. Он не будет вбрасывать шайбу и, как идиот, бегать и биться в борт. Это не его хоккей, не для этого его приглашали в «Трактор»
24-летний форвард провел в этом сезоне 51 матч и набрал 26 (9+17) очков при среднем игровом времени 16:22.
«Семену не хватает тренерского доверия. Этот тренер не понимает, что он хочет от Дер-Аргучинцева. Один день хочет одно, другой день – другое.
Он ищет только негатив в игре Семена. А тренер должен не переучивать игрока, а воспользоваться его лучшими качествами.
У Семена очень много сильных, позитивных, положительных качеств. Он никогда не будет вбрасывать шайбу и, как идиот, бегать и биться в борт. Это не его хоккей, и не для этого его приглашали в «Трактор».
Генеральный менеджер клуба Алексей Волков прекрасно знает его сильные стороны, он постоянно поддерживает Семена. Но тренеру давно нужно пересмотреть свою позицию», – заявил агент игрока Шуми Бабаев.
«Трактор» установил клубный рекорд по голам в регулярке КХЛ – 185. Команда забросила 183 шайбы в прошлом сезоне
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