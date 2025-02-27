Сет Джонс хотел бы перейти в «Даллас» из «Чикаго»
Сет Джонс хотел бы перейти в «Даллас».
Защитник ранее изъявил желание добиться обмена из «Чикаго»: «Хочу надеяться, что буду бороться за Кубок Стэнли».
Его действующее соглашение с кэпхитом (средней годовой зарплатой) 9,5 млн долларов рассчитано до 2030 года.
В контракте игрока прописан полный запрет на обмен без его согласия. Джонс готов отказаться от этого пункта.
Сообщается, что хоккеист предпочел бы перейти в «Даллас».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Athletic
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