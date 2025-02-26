Карпухин о хейте: «Бросается в глаза, что болельщики к нам неровно дышат. Реагирую на это так, как и все в СКА. Это подпитка для нас, появляется спортивная злость»
25 февраля «Спартак» в гостях обыграл СКА со счетом 7:2. Во втором периоде Карпухин был удален на пять минут за удар коленом Сергея Лукьянцева.
– Оборона СКА состоит из крутых игроков. Но почему у вас идут такие большие ошибки из матча в матч?
– Если бы мы знали ответ на этот вопрос, то конечно, это бы убрали. Но надо думать о том, что делать дальше. Нужно начать с базовых вещей. Идти от простого к сложному.
Сейчас где-то немножко не получается. Надо вернуться чуть назад, чтобы сделать потом два шага вперед.
Нужно идти от простого – короткие смены, где-то игра попроще, надежнее. И когда это начнет получаться, то приступать к более сложным элементам. Когда они пойдут, то еще усложнять. И вот так постепенно начинать с начала.
– В каждом матче над игроками СКА издеваются в соцсетях. Вы чувствуете это давление?
– Честно говоря, я это не читаю. Но, конечно, это все равно бросается в глаза, что болельщики к нам неровно дышат. Я реагирую на это так, как и все в СКА.
Это, наоборот, подпитка для нас, появляется спортивная злость. Ага, вы так про нас? Мы тогда сделаем все вопреки этому хейту, – сказал защитник СКА Илья Карпухин.
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