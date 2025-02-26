Акользин о 2:7 от «Спартака»: «Не один Плешков во всем виноват. Собак спускать на него не стоит. Надо собраться всей командой и постараться показать хоккей, в который мы умеем играть»

Павел Акользин высказался о состоянии Артемия Плешкова после игры со «Спартаком».

Вратарь СКА Артемий Плешков эмоционально отреагировал на замену в игре против «Спартака » (2:7). Главный тренер Роман Ротенберг поменял его на Егора Заврагина после 6-й пропущенной шайбы. После замены Плешков сломал клюшку, дважды ударив ею о стены в подтрибунном помещении.

«Его тогда лучше было, наверное, не трогать. Ничего, парень молодой. Думаю, все, как говорится, переспим с этой бедой и уже на свежую голову будем все решать. И Артемий, я думаю, тоже все понимает.

Не один он в этом всем виноват – вся команда виновата, что мы проиграли. Собак спускать на него не стоит. Надо собраться всей командой и постараться уже в следующей игре показать тот хоккей, в который мы умеем играть», – сказал нападающий СКА Павел Акользин.