Акользин о 2:7 от «Спартака»: «Не один Плешков во всем виноват. Собак спускать на него не стоит. Надо собраться всей командой и постараться показать хоккей, в который мы умеем играть»
Павел Акользин высказался о состоянии Артемия Плешкова после игры со «Спартаком».
Вратарь СКА Артемий Плешков эмоционально отреагировал на замену в игре против «Спартака» (2:7). Главный тренер Роман Ротенберг поменял его на Егора Заврагина после 6-й пропущенной шайбы. После замены Плешков сломал клюшку, дважды ударив ею о стены в подтрибунном помещении.
«Его тогда лучше было, наверное, не трогать. Ничего, парень молодой. Думаю, все, как говорится, переспим с этой бедой и уже на свежую голову будем все решать. И Артемий, я думаю, тоже все понимает.
Не один он в этом всем виноват – вся команда виновата, что мы проиграли. Собак спускать на него не стоит. Надо собраться всей командой и постараться уже в следующей игре показать тот хоккей, в который мы умеем играть», – сказал нападающий СКА Павел Акользин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
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