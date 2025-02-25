Карпухин получил 5 минут штрафа за удар коленом Лукьянцеву. «Спартак» забил СКА 7-ю шайбу в большинстве

Илья Карпухин был удален на 5 минут за нарушение против Сергея Лукьянцева.

СКА принимает «Спартак» (2:7 , третий период) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. На 35-й минуте игры защитник хозяев Илья Карпухин получил 5 минут штрафа за то, что нанес удар коленом форварду гостей Сергею Лукьянцеву . Решение было принято после видеопросмотра. Через минуту «Спартак » реализовал большинство, забив 7-ю шайбу в ворота СКА .