Карпухин получил 5 минут штрафа за удар коленом Лукьянцеву. «Спартак» забил СКА 7-ю шайбу в большинстве
Илья Карпухин был удален на 5 минут за нарушение против Сергея Лукьянцева.
СКА принимает «Спартак» (2:7, третий период) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
На 35-й минуте игры защитник хозяев Илья Карпухин получил 5 минут штрафа за то, что нанес удар коленом форварду гостей Сергею Лукьянцеву. Решение было принято после видеопросмотра.
Через минуту «Спартак» реализовал большинство, забив 7-ю шайбу в ворота СКА.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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