Владарж про гол Овечкина: «Однажды это станет историей для моих детей, что такой игрок забил мне. Я рад, что мы лишь дважды играем против «Вашингтона»

Вратарь Даниэль Владарж заявил, что будет рассказывать детям о голах от Овечкина.

Капитан «Вашингтона» отличился в матче с «Калгари » (1:3), поразив ворота Владаржа в большинстве броском из левого круга вбрасывания.

39-летний Александр Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (883 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

«Однажды это станет историей для моих детей, что такой игрок забил мне. Но, очевидно, ты не ценишь этого в тот момент, когда пропускаешь.

Я рад, что мы играем против них лишь дважды [за регулярку]», – сказал вратарь «Калгари» Даниэль Владарж .

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