Василевский выиграл 6-й матч подряд. Вратарь «Тампы» отбил 23 из 24 бросков «Эдмонтона»
Андрей Василевский выиграл 6-й матч НХЛ подряд.
Вратарь «Тампы» отбил 23 из 24 бросков в игре с «Эдмонтоном» (4:1).
В 45 матчах сезона в активе Андрея Василевского 27 побед при 92,1% сэйвов и коэффициенте надежности 2,26.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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