Василевский выиграл 6-й матч подряд. Вратарь «Тампы» отбил 23 из 24 бросков «Эдмонтона»

Андрей Василевский выиграл 6-й матч НХЛ подряд.

Вратарь «Тампы » отбил 23 из 24 бросков в игре с «Эдмонтоном » (4:1).

В 45 матчах сезона в активе Андрея Василевского 27 побед при 92,1% сэйвов и коэффициенте надежности 2,26.