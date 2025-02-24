Василевский – 1-я звезда матча с «Сиэтлом»: 36 сэйвов из 37, 5-я победа подряд

Андрей Василевский отразил 36 бросков из 37 в матче с «Сиэтлом» (4:1) и был признан первой звездой.

Вратарь «Тампы » одержал 5-ю победу подряд и 26-ю – в текущем чемпионате НХЛ .

Всего в 44 играх сезона у россиянина 92,0% сэйвов при коэффициенте надежности 2,29.