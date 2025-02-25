Сделавший пента-трик Сероух подарил клюшку актеру Прилучному: «В музее «Сочи» еще нет, а у Павла уже есть»

Даниил Сероух подарил клюшку актеру Павлу Прилучному.

Напомним 27-летний форвард «Сочи» забил 5 голов в матче с «Динамо » (5:3). Сероух стал вторым игроком в истории КХЛ, забросившим пять шайб в одном матче. Первым был Алексей Морозов.

«Ну и Павла Прилучного Даня не оставил без дорогого подарка. В музее ХК «Сочи» еще нет клюшки автора пента-трика, а у Прилучного уже есть. Хоть один день так пожить бы…» – говорится в телеграм-канале «Сочи ».

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Фото: t.me/sochihc