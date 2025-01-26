Михаил Григоренко: «Я в политику особо не лезу, но хочется, чтобы Россию допустили к международным турнирам. Особенно жалко молодых ребят»
– Я в политику особо не лезу. Но, конечно, хочется, чтобы наши сборные допустили к международным турнирам.
Особенно жалко, наверное, молодых ребят, которые пропускают юниорские, молодежные чемпионаты мира. Такие воспоминания на всю жизнь, вот эти первые турниры за сборную. Очень-очень жаль их.
Надеюсь, что нашу сборную допустят и мы сможем показать свой уровень на международной арене.
– Насколько конкурентоспособен мог быть нынешний состав сборной России, например, тот, что был на Кубке Первого канала в декабре, против участников чемпионата мира?
– Здесь нужно понимать, что чемпионат мира – это другой уровень. Туда и ребята с НХЛ приезжают, немножко другой состав.
Но в любом случае Кубок Первого канала – престижный турнир. Всегда огромная честь надевать майку сборной. Если тебя взяли, доверились, то нужно оправдывать доверие. Здесь уже без разницы какой турнир – нужно выступать с честью, – сказал олимпийский чемпион 2018 года и нападающий СКА Григоренко.
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