АКМ откажется от идеи слияния с «Ладой». Тольяттинцы должны остаться в КХЛ, но при минимальном бюджете (Артур Хайруллин)
АКМ решил отказаться от идеи слияния с «Ладой».
Прежде о такой возможности говорил владелец тульского клуба Александр Шамсутдинов.
По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайрулина, АКМ займется своим клубом и его развитием.
Также отмечается, что «Лада» должна остаться в КХЛ, но при минимальном бюджете.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
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