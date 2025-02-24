АКМ откажется от идеи слияния с «Ладой». Тольяттинцы должны остаться в КХЛ, но при минимальном бюджете (Артур Хайруллин)

АКМ решил отказаться от идеи слияния с «Ладой».

Прежде о такой возможности говорил владелец тульского клуба Александр Шамсутдинов.

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайрулина, АКМ займется своим клубом и его развитием.

Также отмечается, что «Лада » должна остаться в КХЛ , но при минимальном бюджете.