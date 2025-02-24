Суббан о «Питтсбурге»: «Это плохо собранная команда – все из-за Дубаса, которому платят 7 млн долларов в год. Если у вас не перестройка, то нужны результаты лучше. Непозволительно»

Пи Кей Суббан поделился недовольством относительно выступлений «Питтсбурга».

Команда тренера Майка Салливана проиграла «Вашингтону» (3:8) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Пингвинс находятся на 15-м месте в Восточной конференции

«Это плохо собранная команда – они недостаточно габаритные, недостаточно укомплектованные. Непростительно то, как построена эта команда.

Сидни Кросби заслуживает гораздо большего, учитывая то, на каком уровне игры он находится. Команда вокруг него должна быть лучше.

Все это из-за Кайла Дубаса , которому платят 7 миллионов долларов в год.

Если у вас перестройка – тогда это перестройка. Если нет, то на льду нужны результаты лучше. Это непозволительно», – сказал бывший защитник клубов НХЛ Пи Кей Суббан.