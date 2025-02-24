Дмитрий Губерниев: «Овечкин – суперзвезда межгалактических пространств. Такие люди принадлежат всему миру. В США и Канаде это понимают»

Дмитрий Губерниев высказался о статусе Александра Овечкина в хоккее.

Капитан «Вашингтона» сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона» (7:3).

Россиянин забил 880-й, 881-й и 882-й голы в регулярных чемпионатах. Рекорд по количеству шайб принадлежит Уэйну Гретцки (894).

«Есть такое устойчивое русское выражение: было бы здоровье, остальное будет. Если травмы минуют стороной Александра Овечкина , он уже в этом сезоне превзойдет рекорд Гретцки.

Саша феноменален и по отношению к делу, и по отношению к себе. Запас здоровья у него есть.

Мы гордимся тем, что Овечкин – россиянин, но глобально такие люди принадлежат всему миру. Здорово, что в США и Канаде это понимают.

Овечкин – русский, все это знают, но одновременно с этим он посол мира, посол доброй воли и гражданин мира. Саша является суперзвездой межгалактических пространств», – сказал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев .