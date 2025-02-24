Кросби считает Могильного самым недооцененным игроком за последние 25 лет: «Он давно претендует на попадание в Зал славы»

Сидни Кросби считает Александра Могильного самым недооцененным игроком за 25 лет.

Игроки НХЛ ответили на вопрос о том, кто является самым недооцененным хоккеистом за последние 25 лет.

Капитан «Питтсбурга » назвал Александра Могильного.

«Я бы сказал, наверное, Алекс Могильный . У него была потрясающая карьера. Он уже давно претендует на попадание в Зал славы. Вероятно, он из тех, о ком много говорят. В детстве я думал, что он впечатляющий игрок», – сказал Сидни Кросби .

Радко Гудас и Нино Нидеррайтер назвали самым недооцененным игроком Александра Баркова . Брэндон Монтур отметил Райана Гецлафа и Баркова.

Джек Хьюз выбрал Илью Ковальчука, Джек Айкел и Оуэн Типпет – Джонатана Куика, Брэндон Карло – Габриэля Ландескуга.