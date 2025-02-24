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Кросби считает Могильного самым недооцененным игроком за последние 25 лет: «Он давно претендует на попадание в Зал славы»

Сидни Кросби считает Александра Могильного самым недооцененным игроком за 25 лет.

Игроки НХЛ ответили на вопрос о том, кто является самым недооцененным хоккеистом за последние 25 лет.

Капитан «Питтсбурга» назвал Александра Могильного.

«Я бы сказал, наверное, Алекс Могильный. У него была потрясающая карьера. Он уже давно претендует на попадание в Зал славы. Вероятно, он из тех, о ком много говорят. В детстве я думал, что он впечатляющий игрок», – сказал Сидни Кросби.

Радко Гудас и Нино Нидеррайтер назвали самым недооцененным игроком Александра Баркова. Брэндон Монтур отметил Райана Гецлафа и Баркова.

Джек Хьюз выбрал Илью Ковальчука, Джек Айкел и Оуэн Типпет – Джонатана Куика, Брэндон Карло – Габриэля Ландескуга.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть НХЛ
logoАлександр Могильный
logoНХЛ
logoРадко Гудас
logoПиттсбург
logoДжек Хьюз
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logoИлья Ковальчук
logoСиэтл
logoФлорида
logoСидни Кросби
logoРайан Гецлаф
logoАнахайм
logoБрэндон Монтур
logoНью-Джерси
logoНино Нидеррайтер
logoВегас
logoФиладельфия
logoГабриэль Ландескуг
logoРейнджерс
logoОуэн Типпет
logoБостон
logoДжек Айкел
logoДжонатан Куик
logoКолорадо
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Зал хоккейной славы
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