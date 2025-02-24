Кросби считает Могильного самым недооцененным игроком за последние 25 лет: «Он давно претендует на попадание в Зал славы»
Сидни Кросби считает Александра Могильного самым недооцененным игроком за 25 лет.
Игроки НХЛ ответили на вопрос о том, кто является самым недооцененным хоккеистом за последние 25 лет.
Капитан «Питтсбурга» назвал Александра Могильного.
«Я бы сказал, наверное, Алекс Могильный. У него была потрясающая карьера. Он уже давно претендует на попадание в Зал славы. Вероятно, он из тех, о ком много говорят. В детстве я думал, что он впечатляющий игрок», – сказал Сидни Кросби.
Радко Гудас и Нино Нидеррайтер назвали самым недооцененным игроком Александра Баркова. Брэндон Монтур отметил Райана Гецлафа и Баркова.
Джек Хьюз выбрал Илью Ковальчука, Джек Айкел и Оуэн Типпет – Джонатана Куика, Брэндон Карло – Габриэля Ландескуга.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть НХЛ
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