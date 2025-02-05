Назаров о голе Овечкина: «Мастерски исполнен: финт, отыгрыш соперника и ювелирное попадание. Наши новые старые «друзья», скрипя зубами, начинают понимать, что мир стал многополярным»
Капитан «Вашингтона» отправил шайбу в пустые ворота «Флориды» (6:3) в игре регулярного чемпионата НХЛ, забросив 878-ю шайбу в лиге.
«Саша забросил в третьем матче подряд, теперь за 0,1 секунды до финальной сирены.
Конечно, все могут дружно посмеяться, что снова в пустые ворота, но посмотрите, как мастерски исполнен гол: финт, отыгрыш соперника и ювелирное попадание в цель.
До рекорда Гретцки осталось 16 шайб, а до нового рекорда всего 17 голов. Думаю, что Саше вполне по силам добраться до заветной цели уже в нынешнем сезоне. Главное, чтобы позволило здоровье.
Мы живем в непростое время, наши новые старые «друзья», скрипя зубами, начинают понимать, что мир стал многополярным, но продолжают на нас давить.
Мы все должны понимать, делать это они будут всегда: или меньше, или больше. Большими друзьями мы никогда не будем, так как являемся конкурентами. Ко всему этому нужно просто привыкнуть.
У нас единственный путь, которого мы придерживаемся: единой семьей, только вперед, без оглядки. Победа будет за нами», – сказал бывший тренер клубов КХЛ Андрей Назаров.
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