Салливан после 3:5 от «Рейнджерс»: «Мы понимаем, где находится «Питтсбург». Будем биться до самого конца. Это не мрак и погибель»

Майк Салливан высказался о турнирном положении «Питтсбурга».

«Пингвинс» уступили «Рейнджерс » (3:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ .

С 55 очками в 59 играх пенсильванцы занимают последнее место в Столичном дивизионе и отстают от зоны плей-офф на 7 баллов.

«Мы понимаем, где находимся. Знаем, что каждая игра важна, каждые 2 очка важны. Мы будем продолжать бороться.

Будем биться до самого конца. Текущая ситуация – это не мрак и погибель», – сказал Салливан .