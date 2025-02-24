Салливан после 3:5 от «Рейнджерс»: «Мы понимаем, где находится «Питтсбург». Будем биться до самого конца. Это не мрак и погибель»
Майк Салливан высказался о турнирном положении «Питтсбурга».
«Пингвинс» уступили «Рейнджерс» (3:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
С 55 очками в 59 играх пенсильванцы занимают последнее место в Столичном дивизионе и отстают от зоны плей-офф на 7 баллов.
«Мы понимаем, где находимся. Знаем, что каждая игра важна, каждые 2 очка важны. Мы будем продолжать бороться.
Будем биться до самого конца. Текущая ситуация – это не мрак и погибель», – сказал Салливан.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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