Фридман о возможном обмене Тарасенко: «Слышал, что вокруг него были разговоры. У него были трудности с тем, чтобы вписаться в «Детройт»

Эллиотт Фридман высказался о возможном обмене Владимира Тарасенко.

Тарасенко перешел в «Детройт » в июле 2024 года, подписав контракт на 2 года. Кэпхит – 4,75 млн долларов. В контракте есть пункт о запрете на обмен без согласия игрока.

В нынешнем сезоне нападающий набрал 22 (7+15) очка в 53 играх.

«Я слышал, что вокруг него был некоторый шум. «Ред Уингз» стали намного лучше, они в гонке за плей-офф.

Многие игроки начали играть лучше, но у него были трудности с тем, чтобы вписаться в команду. Я слышал, что в его конкретном случае вокруг него были разговоры», – сказал инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.