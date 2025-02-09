Василевский выиграл 4-й матч подряд, отразив 32 броска «Монреаля». «Тампу» перебросали 21:35
Андрей Василевский отразил 32 броска в матче против «Монреаля».
«Тампа» обыграла «Канадиенс» (5:3) в игре регулярного чемпионата НХЛ.
«Монреаль» перебросал соперника со счетом 35:21. Голкипер «Лайтнинг» одержал четвертую победу, парировав 32 броска.
Эта победа стала 25-й для российского голкипера в 43 матчах регулярного чемпионата в этом сезоне.
Андрей Василевский пропускает в среднем 2,32 шайбы и отражает 91,8% бросков.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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