Сергачев о Кучерове: «Ему хочется быть лучше по очкам, чем Маккиннон или Макдэвид. Никита – лидер «Тампы», он заряжен на атаку»
– Кучерову интересно обогнать Нэтана Маккиннона в гонке бомбардиров, взять «Арт Росс Трофи»? Или он об этом не думает?
– Ему надо побеждать. Он – лидер команды, и своим примером на льду это показывает. С другой стороны, Куч заряжен на то, что он – атакующий игрок, который забивает и отдает передачи.
Естественно, ему хочется быть лучше по очкам, чем Маккиннон или Макдэвид. Думаю, это нормальное желание, – сказал защитник «Юты» Михаил Сергачев, ранее выступавший за «Тампу».
Кучеров набрал 82 (25+57) очка в 52 матчах и находится на третьей позиции в гонке бомбардиров НХЛ в этом сезоне.
У форварда «Колорадо» Нэтана Маккиннона 87 (21+66) очков в 57 играх. У Леона Драйзайтля из «Эдмонтона» 83 (40+43) очка в 55 матчах. Коннор Макдэвид набрал 71 (22+49) балл в 49 играх.
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