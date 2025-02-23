Зубов о мотивации «Лады» на остаток сезона: «А что делать? Все закончить и уйти? Есть болельщики, которые ждут побед, есть близкие. Ради них ребята должны играть, продолжать»

Павел Зубов высказался после матча против «Ак Барса» (1:2).

«Лада » занимает 10-е место на Востоке, набрав 46 очков после 57 матчей. Клуб отстает от зоны плей-офф на 13 баллов.

– Могу выделить с нашей стороны бригады меньшинства, хоть мы и пропустили. Еще посмотрим, было ли там вообще нарушение, – пересмотрим. Так что никаких санкций к игроку, получившему штраф, применять не будем, разберемся в моменте.

В целом хорошо оборонялись, хоть и получили игровой момент. Второй период, первый бросок – гол. Забили в большинстве, создавали моменты, много владели шайбой. Но исполнительное мастерство не позволило сравнять счет. А в третьем хозяева играли по счету: просто и практично.

– Шансов на плей-офф у «Лады» нет. Где находите мотивацию?

– А что делать? Ищем мотивацию. Нам что, все закончить и уйти? У каждого клуба есть болельщики, которые ждут побед, есть близкие и родные люди, которые переживают.

Ради этих людей ребята должны играть, продолжать. Конечно, это сложно. Но возможно, – сказал главный тренер «Лады» Павел Зубов .