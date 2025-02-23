Драйзайтль забил «Филадельфии» и увеличил отрыв от Нюландера в гонке снайперов до 8 голов. У форварда «Ойлерс» 41+44 в 56 матчах
Леон Драйзайтль увеличил отрыв в гонке снайперов НХЛ до 8 голов.
Форвард «Эдмонтона» отметился голом и ассистом в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флайерс» (3:6).
На счету 29-летнего немецкого нападающего стало 85 (41+44) очков в 56 играх.
Он идет вторым в гонке бомбардиров лиги, уступая только Нэтану Маккиннону из «Эвеланш» (87 очков в 57 играх).
При этом Драйзайтль возглавляет гонку снайперов. Он увеличил отрыв от ближайшего преследователя – Вильяма Нюландера из «Торонто» (33 шайбы в 55 играх) – до 8 голов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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