Драйзайтль забил «Филадельфии» и увеличил отрыв от Нюландера в гонке снайперов до 8 голов. У форварда «Ойлерс» 41+44 в 56 матчах

Леон Драйзайтль увеличил отрыв в гонке снайперов НХЛ до 8 голов.

Форвард «Эдмонтона » отметился голом и ассистом в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флайерс» (3:6).

На счету 29-летнего немецкого нападающего стало 85 (41+44) очков в 56 играх.

Он идет вторым в гонке бомбардиров лиги, уступая только Нэтану Маккиннону из «Эвеланш» (87 очков в 57 играх).

При этом Драйзайтль возглавляет гонку снайперов. Он увеличил отрыв от ближайшего преследователя – Вильяма Нюландера из «Торонто » (33 шайбы в 55 играх) – до 8 голов.