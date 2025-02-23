Козлов о 2:4 от ЦСКА: «Не могу сказать, что мы свежие и бежим. Могли бы быть агрессивнее. При 2:3 были моменты, чтобы забить, но пока не хватает хладнокровия»

Виктор Козлов подвел итоги матча против ЦСКА (2:4).

– Чтобы обыграть такую команду, как ЦСКА , надо хорошо играть и в атаке, и в обороне. У нас уже несколько игр такое продолжается, но мы знаем, что нужно улучшать. Всех мужчин с Днем защитника Отечества.

– Автогол Никиты Зоркина – что об этом скажете?

– В третьем голе было две проигранных борьбы при выходе из зоны, поэтому и пропустили.

– С «Витязем» в концовке только два броска по воротам, сегодня – один. Команде не хватает сил на концовку?

– Не могу сказать, что мы свежие и бежим. Мы могли бы быть агрессивнее. Даже при счете 2:3 у нас были моменты, чтобы забить, но пока не хватает хладнокровия.

– Третье поражение подряд впервые в сезоне. О чем это говорит?

– Сейчас мы проходим через такой этап, где не складывается пока что. К плей-офф надо улучшить единоборства, игру с шайбой и в обороне.

– Несколько перестановок сделали на матч. Чего хотели добиться от новых сочетаний?

– Пименов попал в ротацию, Алалыкин сыграл в центре, остальное подстраивали под связки. Определенные нюансы выходят на первую роль, они и сделали сегодня разницу, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева » Виктор Козлов .