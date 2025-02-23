ЦСКА победил «Салават» в гостях и прервал серию из 3 поражений. Уфимцы уступили трижды подряд в регулярке КХЛ
ЦСКА победил «Салават Юлаев» в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Встреча прошла в Уфе и завершилась в пользу гостей со счетом 4:2.
ЦСКА прервал серию из трех поражений. Армейцы вышли на пятое место в Западной конференции, набрав 72 очка за 57 игр.
«Салават» проиграл третий матч подряд. Уфимцы находятся на третьей позиции в Восточной конференции. В их активе 75 очков после 58 игр.
Следующий матч ЦСКА проведет в гостях с «Торпедо» 25 февраля, «Салават Юлаев» в тот же день будет противостоять «Ладе».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
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