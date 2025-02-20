Дроздов о 3 поражениях ЦСКА подряд: «Тяжелые матчи. У нас будет 3 дня, чтобы разобраться и выходить побеждать. Проблем с физикой нет»

Иван Дроздов подвел итоги матча ЦСКА против минского «Динамо» (1:4).

– Не сказал бы, что была неравная борьба. Все старались, бились. Разберем, чего не хватило, будем выбираться.

– Ожидали от минского «Динамо» такой хорошей игры в текущем сезоне?

– Хорошая быстрая команда, много легионеров. Нечего сказать больше.

– У ЦСКА очередной не лучший период в сезоне, три поражения подряд. Есть что-то общее у этих проигрышей?

– Тяжелые матчи для нас, плохие матчи. Проигрываем. У нас будет три дня, чтобы разобраться и выходить побеждать. Проблем с физикой нет, – сказал нападающий ЦСКА Иван Дроздов.