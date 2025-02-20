Дроздов о 3 поражениях ЦСКА подряд: «Тяжелые матчи. У нас будет 3 дня, чтобы разобраться и выходить побеждать. Проблем с физикой нет»
Иван Дроздов подвел итоги матча ЦСКА против минского «Динамо» (1:4).
– Не сказал бы, что была неравная борьба. Все старались, бились. Разберем, чего не хватило, будем выбираться.
– Ожидали от минского «Динамо» такой хорошей игры в текущем сезоне?
– Хорошая быстрая команда, много легионеров. Нечего сказать больше.
– У ЦСКА очередной не лучший период в сезоне, три поражения подряд. Есть что-то общее у этих проигрышей?
– Тяжелые матчи для нас, плохие матчи. Проигрываем. У нас будет три дня, чтобы разобраться и выходить побеждать. Проблем с физикой нет, – сказал нападающий ЦСКА Иван Дроздов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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