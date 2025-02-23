Мэттьюс забил 389-й гол в НХЛ, поразив пустые ворота «Каролины». Он делит с Ситтлером 2-е место среди лучших снайперов в истории «Торонто», до Сундина – 31 шайба

Остон Мэттьюс (389 шайб в НХЛ) делит 2-е место среди лучших снайперов «Торонто».

Форвард «Лифс» поразил пустые ворота «Каролины» в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:3).

В текущем сезоне в активе 27-летнего игрока 46 (21+25) очков в 41 игре. За карьеру в рамках регулярок – 695 (389+306) баллов в 604 матчах.

По числу голов за «Торонто » Мэттьюс догнал Дэррила Ситтлера (389 в 844 играх) и делит с ним 2-е место в истории клуба. Лидирует Матс Сундин – 420 шайб в 981 игре.