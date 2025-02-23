Мэттьюс забил 389-й гол в НХЛ, поразив пустые ворота «Каролины». Он делит с Ситтлером 2-е место среди лучших снайперов в истории «Торонто», до Сундина – 31 шайба
Остон Мэттьюс (389 шайб в НХЛ) делит 2-е место среди лучших снайперов «Торонто».
Форвард «Лифс» поразил пустые ворота «Каролины» в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:3).
В текущем сезоне в активе 27-летнего игрока 46 (21+25) очков в 41 игре. За карьеру в рамках регулярок – 695 (389+306) баллов в 604 матчах.
По числу голов за «Торонто» Мэттьюс догнал Дэррила Ситтлера (389 в 844 играх) и делит с ним 2-е место в истории клуба. Лидирует Матс Сундин – 420 шайб в 981 игре.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт рекордов НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости