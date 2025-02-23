«Виннипег» впервые в истории выиграл 9 матчей подряд. Клуб первым в сезоне НХЛ одержал 40 побед и лидирует в общей таблице лиги
«Виннипег» впервые в истории выиграл 9 матчей подряд.
«Джетс» обыграли «Сент-Луис» (4:3 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Это новый рекорд франшизы – ранее лучшим результатом в истории «Виннипега» (с учетом и достижений «Атланты Трэшерс») были серии из 8 побед подряд (две в сезоне-2023/24 и еще одна в текущем сезоне – в октябре).
Команда под руководством Скотта Арниела первой в этом сезоне НХЛ одержала 40 побед. «Виннипег» лидирует в общей таблице лиги с 83 очками в 57 играх, опережая «Вашингтон» на 1 балл.
По проценту набранных очков «Джетс» идут вторыми в лиге (72,8% против 73,2% у «Кэпиталс»).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт рекордов НХЛ
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