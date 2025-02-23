Мамбеталиев о «Барысе» и 2:4 с «Адмиралом»: «Видно, что подготовка ребят не на том уровне. Те, кто ездил в сборную, чуть потеряли тонус»
Галым Мамбеталиев оценил поражение от «Адмирала» (2:4).
«Хорошо начали, забили гол. Видно, что подготовка ребят не на том уровне. Те, кто ездил в сборную [Казахстана], чуть-чуть потеряли тот тонус, который нужен.
Молодые тоже физически проседают, не могут держать темп. Но мы стараемся дополнять игроков, не нанеся большого вреда», – сказал тренер «Барыса».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт КХЛ
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