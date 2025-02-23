Мамбеталиев о «Барысе» и 2:4 с «Адмиралом»: «Видно, что подготовка ребят не на том уровне. Те, кто ездил в сборную, чуть потеряли тонус»

Галым Мамбеталиев оценил поражение от «Адмирала» (2:4).

«Хорошо начали, забили гол. Видно, что подготовка ребят не на том уровне. Те, кто ездил в сборную [Казахстана], чуть-чуть потеряли тот тонус, который нужен.

Молодые тоже физически проседают, не могут держать темп. Но мы стараемся дополнять игроков, не нанеся большого вреда», – сказал тренер «Барыса ».