Епанчинцев о поражении от «Локомотива» в овертайме: «Каждое очко «Сибири» сейчас очень нужно. 26 блокированных бросков с нашей стороны – это немаловажно»

Вадим Епанчинцев оценил поражение от «Локомотива» (1:2 ОТ).

«Последние матчи у нас невыразительные, мягко можно так сказать. Сегодня здорово сыграли «5 на 5», в неравных составах, в меньшинстве. К сожалению, не получили ни одной попытки в большинстве, но такое бывает.

Благодарен ребятам, что сделали правильные выводы после тех матчей, где пропустили около 15-16 шайб за три игры. 26 блокированных бросков с нашей стороны – это тоже немаловажно. Каждое очко нам сейчас очень нужно. Да, был шанс в овертайме, как говорится, не забиваешь ты… Закон хоккея – получили в обратную сторону.

Переход на игру в три звена? Оставалось восемь минут, а в четвертом звене у нас молодой. Это нормальная классика, статистика. Хотелось, чтобы в игре были более опытные ребята, найти момент какой-то на атаку.

Широков и Коротков пропускали встречу из-за ротации, дали другим ребятам поиграть. Потому что у нас тяжелый выезд, практически через день опять игра. Дали тем ребятам поиграть, кто мало игрового времени получил последнее время. И они здорово сегодня сыграли», – сказал тренер «Сибири ».