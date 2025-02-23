Протас забил «Питтсбургу». У форварда «Вашингтона» 23+24 в 56 матчах

Алексей Протас забросил 23-ю шайбу в 56 матчах текущего сезона НХЛ.

«Питтсбург » принимает «Кэпиталс» (2:6 , третий период) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Форвард «Вашингтона » Алексей Протас отметился голом во втором периоде.

На счету 24-летнего белоруса стало 47 (23+24) очков в 56 играх в текущем сезоне.

Протас впервые забросил 20 шайб за сезон в НХЛ. Он 5-й игрок из Беларуси с таким достижением