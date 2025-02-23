Кросби забил в 5 из 6 последних игр НХЛ. У 37-летнего форварда «Питтсбурга» 18+41 в 56 матчах
Сидни Кросби отметился голами в 5 из 6 последних матчей НХЛ.
«Питтсбург» принимает «Вашингтон» (2:5, второй период) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Форвард «Пингвинс» Сидни Кросби отметился голом во втором периоде. Таким образом, 37-летний нападающий забил голы в 5 из 6 последних матчей регулярки НХЛ.
На счету Кросби стало 59 (18+41) очков в 56 матчах текущего сезона.
Кросби выиграл 5-й турнир подряд в составе сборной Канады. Серия включает победы на 2 Олимпиадах, ЧМ, Кубке мира и Турнире четырех наций
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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