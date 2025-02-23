Малкин сделал ассист в игре с «Вашингтоном». У форварда «Питтсбурга» 9+26 в 48 матчах
Евгений Малкин отметился результативной передачей в матче с «Вашингтоном».
«Питтсбург» принимает «Кэпиталс» (1:1, перерыв) в регулярном чемпионате НХЛ.
Форвард «Пингвинс» Евгений Малкин в конце первого периода ассистировал Крису Летангу, который в большинстве сравнял счет в игре.
Таким образом, на счету россиянина стало 35 (9+26) очков в 48 матчах. Отметим, что Малкин пропустил 6 игр до паузы в регулярке НХЛ из-за повреждения и сегодня был выведен из списка травмированных.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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