Малкин сделал ассист в игре с «Вашингтоном». У форварда «Питтсбурга» 9+26 в 48 матчах

Евгений Малкин отметился результативной передачей в матче с «Вашингтоном».

«Питтсбург » принимает «Кэпиталс» (1:1 , перерыв) в регулярном чемпионате НХЛ.

Форвард «Пингвинс» Евгений Малкин в конце первого периода ассистировал Крису Летангу , который в большинстве сравнял счет в игре.

Таким образом, на счету россиянина стало 35 (9+26) очков в 48 матчах. Отметим, что Малкин пропустил 6 игр до паузы в регулярке НХЛ из-за повреждения и сегодня был выведен из списка травмированных.