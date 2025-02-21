«Все, кто сомневался в Биннингтоне, могут полизать мои яйца». Биссоннетт об игре вратаря Канады в финале

Пол Биссоннетт высказался о критике в адрес Джордана Биннингтона.

Вратарь сборной Канады отразил 31 из 33 бросков сборной США (3:2 ОТ) в финале Турнира четырех наций. Всего на победном для канадцев турнире 31-летний голкипер «Сент-Луиса » провел 4 матча (3 победы, 90,7% сэйвов, коэффициент надежности 2,37).

«Все, кто сомневался в Джордане Биннингтоне , могут полизать мои яйца.

Вы забыли, какой он, когда ставки высоки», – написал канадский экс-игрок клубов НХЛ Пол Биссоннетт.

Вратарь сборной Канады и «Сент-Луиса» является обладателем Кубка Стэнли-2019.

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