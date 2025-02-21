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«Все, кто сомневался в Биннингтоне, могут полизать мои яйца». Биссоннетт об игре вратаря Канады в финале

Пол Биссоннетт высказался о критике в адрес Джордана Биннингтона.

Вратарь сборной Канады отразил 31 из 33 бросков сборной США (3:2 ОТ) в финале Турнира четырех наций. Всего на победном для канадцев турнире 31-летний голкипер «Сент-Луиса» провел 4 матча (3 победы, 90,7% сэйвов, коэффициент надежности 2,37).

«Все, кто сомневался в Джордане Биннингтоне, могут полизать мои яйца.

Вы забыли, какой он, когда ставки высоки», – написал канадский экс-игрок клубов НХЛ Пол Биссоннетт.

Вратарь сборной Канады и «Сент-Луиса» является обладателем Кубка Стэнли-2019.

💥 Канада – победитель Турнира 4 наций! Как и 15 лет назад, обыграла США в овертайме

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть Пола Биссоннетта
logoСборная Канады по хоккею с шайбой
logoНХЛ
logoДжордан Биннингтон
logoТурнир четырех наций
logoСборная США по хоккею
logoПол Биссоннетт
logoСент-Луис
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