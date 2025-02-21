«Все, кто сомневался в Биннингтоне, могут полизать мои яйца». Биссоннетт об игре вратаря Канады в финале
Пол Биссоннетт высказался о критике в адрес Джордана Биннингтона.
Вратарь сборной Канады отразил 31 из 33 бросков сборной США (3:2 ОТ) в финале Турнира четырех наций. Всего на победном для канадцев турнире 31-летний голкипер «Сент-Луиса» провел 4 матча (3 победы, 90,7% сэйвов, коэффициент надежности 2,37).
«Все, кто сомневался в Джордане Биннингтоне, могут полизать мои яйца.
Вы забыли, какой он, когда ставки высоки», – написал канадский экс-игрок клубов НХЛ Пол Биссоннетт.
Вратарь сборной Канады и «Сент-Луиса» является обладателем Кубка Стэнли-2019.
💥 Канада – победитель Турнира 4 наций! Как и 15 лет назад, обыграла США в овертайме
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть Пола Биссоннетта
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости