Сергачев о Турнире четырех наций: «Круто, когда Кросби, Макдэвид, Маккиннон и Макар выходят вместе в большинстве. Странно, что здесь нет России, чехов, словаков»
Сборная США сыграет с Канадой в финале турнира. Игра состоится 21 февраля, начало – в 4:00 по московскому времени.
«Это было круто. Команды бились изо всех сил, и хоккей напоминал игры плей-офф. Было интересно.
В некоторых моментах чувствовалось, что сыгранности не хватает, но все равно, когда смотришь на большинство, в котором вместе выходят Кросби, Макдэвид, Маккиннон и Макар – это потрясающе. Я действительно получил удовольствие от игры.
Перед турниром не было особого хайпа. Странно, что здесь нет чехов, словаков и, конечно же, [сборной России]. Еще необычно, что он проходит прямо в середине сезона.
Но теперь, когда игры начались, думаю, все поняли, что это зрелищный и серьезный турнир. Было бы здорово сыграть. С другой стороны, тоже приятно немного отдохнуть, пока другие играют», – сказал защитник «Юты».
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