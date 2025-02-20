Сергачев о Турнире четырех наций: «Круто, когда Кросби, Макдэвид, Маккиннон и Макар выходят вместе в большинстве. Странно, что здесь нет России, чехов, словаков»

Михаил Сергачев впечатлен игрой сборной Канады на турнире Четырех наций НХЛ.

Сборная США сыграет с Канадой в финале турнира. Игра состоится 21 февраля, начало – в 4:00 по московскому времени.

«Это было круто. Команды бились изо всех сил, и хоккей напоминал игры плей-офф. Было интересно.

В некоторых моментах чувствовалось, что сыгранности не хватает, но все равно, когда смотришь на большинство, в котором вместе выходят Кросби , Макдэвид , Маккиннон и Макар – это потрясающе. Я действительно получил удовольствие от игры.

Перед турниром не было особого хайпа. Странно, что здесь нет чехов, словаков и, конечно же, [сборной России]. Еще необычно, что он проходит прямо в середине сезона.

Но теперь, когда игры начались, думаю, все поняли, что это зрелищный и серьезный турнир. Было бы здорово сыграть. С другой стороны, тоже приятно немного отдохнуть, пока другие играют», – сказал защитник «Юты».