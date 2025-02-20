Плющев о судействе на Турнире четырех наций: «Много силовой борьбы и игры в тело, но нет грязи. Нет лишних свистков, постоянных походов в «кинематограф». Правильная школа»
– Видели, как работают арбитры в Монреале и Бостоне? С одной стороны, четко контролируют ход игры и гнут свою линию с первой и до последней минуты. С другой – совершенно незаметны, отдав все лавры хоккеистам.
Яркий контраст с матчем в Тольятти!
– Интересны детали.
– На Турнире четырех наций много силовой борьбы и игры в тело, но нет грязи. Допускается жесткий контакт на пятачке, нет лишних свистков. Нет постоянных походов в «кинематограф», как следствие, минимум пауз именно со стороны арбитров.
Все это – правильная школа. Которая идет от руководства судейским корпусом НХЛ. И которая определяет высокий уровень хоккея в НХЛ.
А наша школа арбитража, наоборот, это уровень опускает, – заявил заслуженный тренер России, экс-главный арбитр Фонбет Чемпионата КХЛ Владимир Плющев.
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