Плющев о судействе на Турнире четырех наций: «Много силовой борьбы и игры в тело, но нет грязи. Нет лишних свистков, постоянных походов в «кинематограф». Правильная школа»

Владимир Плющев высказался о судействе в КХЛ и на Турнире четырех наций.

– Видели, как работают арбитры в Монреале и Бостоне? С одной стороны, четко контролируют ход игры и гнут свою линию с первой и до последней минуты. С другой – совершенно незаметны, отдав все лавры хоккеистам.

Яркий контраст с матчем в Тольятти !

– Интересны детали.

– На Турнире четырех наций много силовой борьбы и игры в тело, но нет грязи. Допускается жесткий контакт на пятачке, нет лишних свистков. Нет постоянных походов в «кинематограф», как следствие, минимум пауз именно со стороны арбитров.

Все это – правильная школа. Которая идет от руководства судейским корпусом НХЛ. И которая определяет высокий уровень хоккея в НХЛ .

А наша школа арбитража, наоборот, это уровень опускает, – заявил заслуженный тренер России, экс-главный арбитр Фонбет Чемпионата КХЛ Владимир Плющев.