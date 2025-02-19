Комтуа о том, что его часто удаляют в КХЛ: «Уже привык. Кажется, что для иностранцев и русских ребят правила как будто отличаются»

Максим Комтуа считает, что судьи в КХЛ относятся к нему предвзято.

В активе 26-летнего нападающего московского «Динамо » 40 (16+24) очков в 49 играх в Фонбет Чемпионате КХЛ в текущем сезоне при 57 минутах штрафа.

– Почти в каждом матче получаете малые штрафы за нарушение правил. Не устали еще от этого?

– Уже привык к этому (смеется). Мне кажется, что для иностранцев и русских ребят правила как будто отличаются. Я не согласен с тем удалением, которое мне дали сегодня (в матче со «Спартаком» – Спортс’‘), просто за то, что мое имя Максим Комтуа .

Даже Седди [Седрик Пакетт ] получает иногда удаления ни за что. Мне просто нужно играть осторожнее и осмотрительнее. Еще одна вещь, к которой нужно привыкнуть здесь, – сказал Комтуа.