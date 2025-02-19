Коньков о СКА: «Провалы неизбежны, если будут играть только в атаку! Надежная оборона – обязательное условие для результата. Тренерский штаб будет работать над этим, не сомневаюсь»
– Как вы считаете, способен ли СКА избавиться от проблемы дисбаланса в обороне?
– Я не понимаю о каком дисбалансе идет речь: позиционные ошибки в обороне случаются у любой команды в каждом матче, чаще всего это происходит от недостатка концентрации в определенные моменты игры.
– Я говорю о голах и ошибках, допущенных СКА в матчах с «Ак Барсом» и «Нефтехимиком».
– Здесь необходимо определиться с приоритетами. Если СКА будет играть только в атаку, то такие грубейшие ошибки и недопустимые провалы неизбежны!
Если команда нацелена на результат, то хоккеисты и тренерский штаб должны осознавать, что надежная оборона – обязательное условие его достижения.
– Способен ли СКА учесть все вышесказанное?
– Думаю, да. Не сомневаюсь, что тренерский штаб питерцев будет серьезно и обстоятельно работать над всеми этими аспектами в оставшееся до плей-офф время, – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков.
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