Зубов о 3:0 с «Салаватом»: «Настрой у «Лады» запредельный был, победа над «Барысом» словно гири с ног убрала. Поздравляю болельщиков, мы были в долгу перед ними»

Главный тренер «Лады» Павел Зубов подвел итоги игры с «Салаватом».

Клуб из Тольятти одержал победу со счетом 3:0 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Хочу поздравить всех наших болельщиков с победой, и не только тольяттинских, у нас много болельщиков в других городах по всей стране. Всех с долгожданной домашней победой.

Мы долго были в долгу перед нашими болельщиками. Настрой у ребят был запредельный – все это видели. Победа в Астане над «Барысом» словно гири с ног убрала. Многое сегодня получилось из того, что задумали.

Все рады победе. Хотелось бы, чтобы так продолжалось и дальше. Набрать ход и независимо от турнирного положения продолжать радовать наших болельщиков, перед которыми мы в долгу.

– Много удалений было в третьем периоде. Соперник активными действиями вынудил ошибаться?

– Пересмотрели кое-какие вещи, будем обращаться, чтобы нам дали объяснения по некоторым эпизодам. Десять минут штрафа за период – очень много при таком счете. Сказал в раздевалке, что надо солидно заканчивать такие игры, без такой эпилепсии.

– Неплохо действовали в большинстве, изменили вход в зону, да и в самой зоне соперника быстрее стали действовать.

– Мы все время работали над большинством. Сделали два варианта входа в зону – специально под «Салават Юлаев », потому что они играют определенным образом.

Когда наслаиваются поражения, то слишком высокое чувство ответственности, и шайба тут недоскочила, там перескочила, бросок в штангу. Бригады большинства отработали хорошо, но еще лучше действовали бригады меньшинства, особенно в третьем периоде.

Парни красавцы, низкий им поклон. У нас сейчас опять пойдет серия игр через день. Одни у нас наелись, а другие «холодные» сидели. Такой диссонанс в третьем периоде никому не нужен при счете 3:0.

– Защитник Егор Морозов забросил дебютную шайбу в КХЛ. Как оцените его игру?

– Мы провели с ним хорошую работу, специально готовили и очень рады, что подготовка не прошла бесследно.

– Сегодня отсутствовали в составе Никита Попугаев и Данила Моисеев. Ротация?

– С Попугаевым это было запланировано, он до сих пор на реабилитации. Он может играть, но мы с Никитой договорились, что будем давать ему паузы, потому что он очень много пропустил. Серьезная травма была.

Позавчера поговорили и поняли друг друга. Он согласен и работает с воодушевлением. В матче с «Трактором» будет играть. Моисеев в ротации, – сказал Зубов .