Трамп не собирается на матч США с Канадой в финале Турнира четырех наций в Бостоне (Фрэнк Серавалли)

Дональд Трамп не планирует посетить матч США с Канадой в финале Турнира четырех.

В ночь на пятницу (04:00 по московскому времени – Спортс’‘) в американском Бостоне состоится финальный матч Турнира четырех наций, в котором встретятся сборные США и Канады.

Ранее генеральный менеджер американской сборной Билл Герин заявил , что все в команде будут рады, если президент посетит финальный матч против Канады.

Инсайдер Daily Faceoff Фрэнк Серавалли сообщает, что Дональд Трамп не планирует посещение финального матча на Турнире четырех наций НХЛ .

Напомним, сборные США и Канады уже играли друг с другом в рамках турнира в канадском Монреале. Встреча завершилась победой американцев со счетом 3:1.

В той игре хоккеисты трижды подрались за первые девять секунд, а канадские болельщики в присутствии премьер-министра Джастина Трюдо освистали гимн США перед матчем.

Этот инцидент произошел на фоне напряженности между странами после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил ввести тарифы против Канады , а также предложил стране стать 51-м штатом США, назвав Трюдо «губернатором».