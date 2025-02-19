Разин после 1:2 от «Авангарда»: «Отменил бы игры с «Барысом» и поменял на матчи в Омске. Тут шикарная атмосфера, а в Казахстане пустой стадион»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин подвел итоги игры со «Авангардом».

Магнитогорский клуб потерпел поражение со счетом 1:2 в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Учитывая очень длительный выезд, чего давно не было, я доволен движением, которое мы показали. К сожалению, пропустили первый гол из‑за грубейшей ошибки.

Во втором периоде переломили ход игры, сравняли, могли еще забивать. К сожалению, удаления сломали игру. В третьем периоде играли хорошо, с моментами, но не забили.

– 13 бросков в створ в третьем периоде, в первых двух в сумме было столько. Не хватило бросковой активности в начале и середине игры?

– Может быть. Во втором периоде отыграли шесть минут в меньшинстве, были хорошие моменты, в пустые не забивали, Серебряков тащил.

– Были готовы к тому, что «Авангард» будет душить игру?

– Конечно, мы же смотрим хоккей. «Авангард», когда ведет, сворачивается и играет по схеме 1-3-1.

– Как оцените выездную серию?

– Сложные команды были, «Локомотив » обыграли, «Салавату Юлаев » проиграли по своей глупости, с «Трактором » наложилось психологическое состояние. Сейчас хорошо подготовились, сыграли достойно, но перелет из Астаны с задержкой, конечно, наложился.

– Игра была похожа на плей‑офф?

– Да, действительно так. Мы пятые в таблицы, но разница по очкам совсем маленькая. Жалко, что отдаем такие игры, как сегодня и с «Салаватом». Выиграй бы, могли быть и первыми, и вторыми, и в тройке.

Сейчас уже тяжелее, пятыми‑шестыми быть – без разницы. Конечно, хотелось бы быть первыми‑вторыми, но никак укусить не можем то, что хочется.

– Принципиальны ли для вас матчи с «Авангардом», и добавляет ли эмоций новая арена в Омске?

– С удовольствием отменил бы игры с «Барысом », при всем уважении, и поменял бы их на игры с «Авангардом» в Омске. Тут шикарная атмосфера, а в Казахстане пустой стадион.

Принципиальности как таковой нет, никто мне ничего здесь плохого не сделал, остались даже фотографии в форме «Авангарда », – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.