Разин после 1:2 от «Авангарда»: «Отменил бы игры с «Барысом» и поменял на матчи в Омске. Тут шикарная атмосфера, а в Казахстане пустой стадион»
Магнитогорский клуб потерпел поражение со счетом 1:2 в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
– Учитывая очень длительный выезд, чего давно не было, я доволен движением, которое мы показали. К сожалению, пропустили первый гол из‑за грубейшей ошибки.
Во втором периоде переломили ход игры, сравняли, могли еще забивать. К сожалению, удаления сломали игру. В третьем периоде играли хорошо, с моментами, но не забили.
– 13 бросков в створ в третьем периоде, в первых двух в сумме было столько. Не хватило бросковой активности в начале и середине игры?
– Может быть. Во втором периоде отыграли шесть минут в меньшинстве, были хорошие моменты, в пустые не забивали, Серебряков тащил.
– Были готовы к тому, что «Авангард» будет душить игру?
– Конечно, мы же смотрим хоккей. «Авангард», когда ведет, сворачивается и играет по схеме 1-3-1.
– Как оцените выездную серию?
– Сложные команды были, «Локомотив» обыграли, «Салавату Юлаев» проиграли по своей глупости, с «Трактором» наложилось психологическое состояние. Сейчас хорошо подготовились, сыграли достойно, но перелет из Астаны с задержкой, конечно, наложился.
– Игра была похожа на плей‑офф?
– Да, действительно так. Мы пятые в таблицы, но разница по очкам совсем маленькая. Жалко, что отдаем такие игры, как сегодня и с «Салаватом». Выиграй бы, могли быть и первыми, и вторыми, и в тройке.
Сейчас уже тяжелее, пятыми‑шестыми быть – без разницы. Конечно, хотелось бы быть первыми‑вторыми, но никак укусить не можем то, что хочется.
– Принципиальны ли для вас матчи с «Авангардом», и добавляет ли эмоций новая арена в Омске?
– С удовольствием отменил бы игры с «Барысом», при всем уважении, и поменял бы их на игры с «Авангардом» в Омске. Тут шикарная атмосфера, а в Казахстане пустой стадион.
Принципиальности как таковой нет, никто мне ничего здесь плохого не сделал, остались даже фотографии в форме «Авангарда», – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.
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