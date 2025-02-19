Роман Ротенберг: «Спасибо Путину за внимание к работе ФХР. Его заинтересованность в развитии спорта вдохновляет. Получить благодарность от президента России – невероятно почетно»

Роман Ротенберг поблагодарил Владимира Путина за внимание к работе ФХР.

Первый вице-президент ФХР получил благодарность от президента России Владимира Путина за «активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий».

«Всегда приятно побывать в Кремле, тем более когда есть такой хороший повод. Получить благодарность от президента России – невероятно почетно. Это высочайшая оценка труда всей нашей команды, которая день за днем работает не только ради развития хоккея в стране, но и в целом для того, чтобы Россия становилась еще более комфортной и гостеприимной.

Спасибо Владимиру Владимировичу Путину за внимание к нашей работе. Его поддержка и искренняя заинтересованность в развитии спорта вдохновляют и мотивируют трудиться с удвоенной силой.

Вдвойне почетно оказаться в кругу замечательных, легендарных людей не только из мира спорта, но также культуры, искусства, медицины. Сегодня в Кремле присутствовали такие значимые для нашей страны личности, как Владимир Машков, Валерий Гергиев, Василий Герелло, Леонид Рошаль и многие другие настоящие патриоты, которые прославляют Россию во всем мире.

Мы видим, как важно продолжать двигаться вперед, внедрять новые идеи и улучшать существующие проекты. У нас много планов, мы четко понимаем, на какие направления необходимо обратить внимание. Сделаем все для развития хоккея, повышения популярности и увеличения массовости любимого вида спорта.

Благодарен Сергею Владиленовичу Кириенко за участие в торжественной церемонии и теплые слова во время вручения благодарности.

Поддержка государства очень важна. Без нее мы не смогли бы достичь никаких успехов. Спасибо всем, кто на протяжении многих лет помогает, верит в нашу работу, разделяет наши цели и ценности. Служу России!» – написал первый вице-президент ФХР и главный тренер СКА Роман Ротенберг .

Фото: t.me/rotenberg81