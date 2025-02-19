Дыняк о серии «Ак Барса» из 4 поражений: «Мы выпустили птицу счастья из своих рук. Пытаемся все вернуть через работу»

Никита Дыняк высказался о 4 подряд поражениях «Ак Барса».

Во вторник казанцы уступили «Нефтехимику » (2:3) в гостевом матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«В последнее время мы выпустили птицу счастья из своих рук. Пытаемся все вернуть через работу.

Стараемся направить наши эмоции в нужное русло», – сказал форвард «Ак Барса », забросивший одну из шайб команды в игре с нижнекамцами.