Дыняк о серии «Ак Барса» из 4 поражений: «Мы выпустили птицу счастья из своих рук. Пытаемся все вернуть через работу»
Никита Дыняк высказался о 4 подряд поражениях «Ак Барса».
Во вторник казанцы уступили «Нефтехимику» (2:3) в гостевом матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
«В последнее время мы выпустили птицу счастья из своих рук. Пытаемся все вернуть через работу.
Стараемся направить наши эмоции в нужное русло», – сказал форвард «Ак Барса», забросивший одну из шайб команды в игре с нижнекамцами.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
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