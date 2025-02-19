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Дыняк о серии «Ак Барса» из 4 поражений: «Мы выпустили птицу счастья из своих рук. Пытаемся все вернуть через работу»

Никита Дыняк высказался о 4 подряд поражениях «Ак Барса».

Во вторник казанцы уступили «Нефтехимику» (2:3) в гостевом матче Фонбет Чемпионата КХЛ. 

«В последнее время мы выпустили птицу счастья из своих рук. Пытаемся все вернуть через работу.

Стараемся направить наши эмоции в нужное русло», – сказал форвард «Ак Барса», забросивший одну из шайб команды в игре с нижнекамцами.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
logoНикита Дыняк
logoМатч ТВ
logoАк Барс
logoКХЛ
logoНефтехимик
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